В США раскрыли, при каком условии Киев может отказаться от части территорий NYP: Киев может отказаться от 20% территорий, если США не признают это де-юре

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ВС Украины

Украина может отказаться от 20% территорий, если США и другие страны Запада не признают это официально, пишет газета The New York Post. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.

Украина, по всей видимости, готова отказаться от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе главы Белого дома Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

Детали плана президента США были озвучены на закрытых переговорах в Париже, а теперь Вашингтон ждет ответа от Киева. Решающая встреча представителей Соединенных Штатов, Украины и ЕС пройдет в Лондоне уже на этой неделе. Если стороны найдут компромисс, предложения могут быть переданы Москве.

Как поясняли источники, эти идеи пока носят дискуссионный характер. Однако сам факт их обсуждения указывает на возможный сдвиг в позиции Вашингтона, что уже вызывает тревогу в Киеве.