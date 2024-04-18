В США раскрыли планы России на мобилизацию Bloomberg: Россия делает ставку на контрактников во избежание мобилизации

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Россия не планирует проводить массовую мобилизацию, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, вместо этого Москва делает ставку на служащих по контракту.

Кремль стремится не допустить повторения мобилизации сентября 2022 года. <...> Россия готовится вербовать больше солдат-контрактников, — пишет агентство.

Авторы публикации со ссылкой на московский Центр анализа стратегий и технологий пишут, что ежемесячно РФ будет нанимать примерно 30 тысяч человек. Таким образом, указывают журналисты, в 2024 году российская армия постепенно увеличится на 300 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ не комментировало данные американского издания.

Помимо этого, аналитики Bloomberg обратили внимание, что ВС России продолжают наступление в зоне СВО, в то время как ВСУ столкнулись с трудностями из-за задержек с военной помощью из США и Европы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что новый закон об ужесточении условий мобилизации в стране вступит в силу 18 мая. Подчеркивается, что некоторые положения документа будут применяться на практике позднее. Также через два месяца с момента публикации документа заработает раздел, согласно которому все военнообязанные должны будут уточнить свои данные в территориальных центрах комплектования, распределяющих новобранцев в ВСУ. Кроме того, на воинский учет должны будут встать граждане страны, которые снялись с него после выезда за границу.