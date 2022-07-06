SFS: Россия, Иран и Китай готовятся к военным учениям в Латинской Америке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, Иран и Китай готовятся к серии масштабных военных учений в Латинской Америке, сообщается на портале The Washington Free Beacon со ссылкой на Американский аналитический центр безопасного свободного общества (SFS). Отмечается, что в учениях также примут участие еще 10 стран, названия которых не раскрываются.

Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США, — говорится в сообщении.

По данным издания, в августе принимать учения будет Венесуэла. Президент страны Николас Мадуро должен провести военные игры «Снайперский рубеж». По мнению экспертов аналитического агентства, подготовка к военным учениям говорит о явном признаке того, что «латиноамериканская коалиция антиамериканских режимов».

3 июня Тихоокеанский флот России начал учения с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Задача корабельных групп заключалась в совместном поиске с авиацией подводных лодок условного противника.

Учения завершились спустя неделю, 10 июня. За это время военные отработали более 300 боевых упражнений. При этом 170 из произведенных маневров прошли с применением оружия. Среди прочих заданий корабли усовершенствовали организацию ПВО, они выполнили артиллерийские стрельбы. Суда сопровождались противолодочными самолетами и истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.