В США раскрыли планы по эксплуатации МКС NASA: США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Соединенные Штаты планируют продолжать эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэтрин Лидерс на саммите The 2021 Humans to Mars. Она отметила, в США будут работать над продлением срока эксплуатации станции, чтобы разрабатывать системы, способные помочь людям высадиться на Луне.

МКС — это важный проект для нас, мы продолжаем использовать станцию и надеемся продолжать до 2030 года, — сказала Лидерс.

26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.

Борисов добавил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.