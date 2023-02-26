В США раскрыли планы Ирана по созданию ядерного оружия Директор ЦРУ Бернс: США не считают, что Иран собирается создавать ядерное оружие

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В США полагают, что руководство Ирсна не принимало решения о возобновлении программы по созданию ядерного оружия. Об этом сообщил в интервью телеканалу CBS директор ЦРУ Уильям Бернс. Ранее Вашингтон неоднократно заявлял, что не допустит, чтобы Тегеран обладал ядерным оружием.

Мы не считаем, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года, - сказал Бернс.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84%. Отмечалось, что это незначительно ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

На это официальный представитель ОАЭИ заявил об искажении фактов, указав на "мирную" направленность иранской атомной энергетики.