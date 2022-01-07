В США раскрыли отношение страны к беспорядкам в Казахстане
Белый дом: события в Казахстане никаким значимым образом не связаны с США
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:44, 08 января 2022
Фото: pixabay.com
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События, происходящие в последние дни в Казахстане, не связаны с США никаким значимым образом. Об этом заявил представитель США высокого ранга в ходе брифинга, посвящённого предстоящим российско-американским переговорам. Его слова приводит ТАСС.
У чиновника спросили, считает ли Вашингтон, что казахстанские события отвлекли Москву от ситуации на Украине. Представитель Белого дома отметил, что данный вопрос следует адресовать Кремлю.
Это действительно вопрос Кремлю и правительству России. Это не вопрос Соединённым Штатам. Происходящее в Казахстане никаким значимым образом с нами не связано, — заявил чиновник.
Он отметил, что Штаты обеспокоены возможным применением насилия против мирных демонстрантов, а также по поводу безопасности американского персонала в стране, в связи с чем строят «соответствующие планы». Однако от иных развёрнутых комментариев чиновник отказался.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.