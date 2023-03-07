В США раскрыли ошибки Байдена, проявившиеся из-за конфликта на Украине Сенатор от Аляски Салливан: конфликт на Украине показал ошибку энергетической политики США

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт на Украине проявил стратегическую ошибку энергетической политики администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате политики Байдена стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в энергетику страны.

Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации Байдена, так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии, была стратегической ошибкой, — сказал Салливан.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис заявил, что антироссийские санкции оказались неэффективны. В своем обращении к Еврокомиссии он заявил, что введенные ограничения не смогли нанести значительного ущерба российской энергетике, Парламентарий задался вопросом, почему ожидаемые результаты не оправдались и поднял вопрос о введении полного эмбарго на российские энергоресурсы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что антироссийские санкции не сработали, что доказывает введение десятого пакета ограничений. Она уточнила, что Евросоюз ошибся в прогнозах относительно влияния рестрикций на глобальную экономику и энергетическую безопасность.