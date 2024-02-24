В США раскрыли, может ли Трамп проиграть праймериз в родном штате Хейли AP: Трамп рассчитывает выиграть четвертые подряд праймериз в Южной Каролине

Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает одержать четвертую подряд победу на первичных выборах республиканцев в Южной Каролине, которая является родным штатом его соперницы, бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, сообщает Associated Press. Голосование началось днем, как ожидается, результаты объявят около 03:00 мск.

По данным AP, по результатам опросов экс-хозяин Белого дома подошел к праймериз в Южной Каролине с огромным отрывом, заручившись поддержкой ведущих республиканцев штата. При этом Хейли в течение последних недель проводила встречи со сторонниками, заявляя, что 77-летний Трамп «слишком стар и рассеян», чтобы снова стать президентом. Сам он в эфире Fox News выразил уверенность, что одержит «крупную победу».

Все знают, что в родном штате нельзя проиграть, — говорил экс-президент.

Ранее Трамп заявил, что весь мир смеялся над действующим президентом США Джо Байденом, когда он принял решение вывести войска из Афганистана. По словам Трампа, страна прошла «через ад» и у нее нет лидера, которого «уважали бы». Политик предположил, что смог бы урегулировать конфликты на Украине и в секторе Газа, если бы оставался президентом США. Подводя итог, Трамп заявил, что США «не выживут», если Джо Байден пойдет на второй срок.