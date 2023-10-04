В США раскрыли, когда закончится контрнаступление ВСУ Белый дом: у Киева остается не более восьми недель на контрнаступление

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По мнению США, у Украины остается около шести-восьми недель на проведение контрнаступления, заявил в ходе брифинга для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, такие условия диктует Киеву погода.

Остается порядка 6-8 недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов. <...> Время не на нашей стороне, — отметил Кирби.

Он пояснил, что через пару месяцев погода испортится и это осложнит ведение боевых действий для обеих сторон конфликта. Кирби также указал, что для продолжения оказания помощи Украине необходима поддержка конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование. Представитель Белого дома подчеркнул, что в американской администрации хотят удостовериться, «что перебоев не будет», и у Штатов сохранится «возможность продолжать процесс оказания помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период».

Ранее в Белом доме подчеркнули, что Пентагон имеет в распоряжении еще $5,2 млрд для оказания военной помощи Украине. Поставка вооружений для ВСУ продолжится в обычном темпе, уточнили в администрации Джо Байдена.

При этом отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон предрек Киеву крах, если Вашингтон прекратит свою поддержку. Военный считает, что при таком развитии событий у Вооруженных сил Украины не будет возможностей для контрнаступления.