В США ожидают скорого разрешения одного вопроса по Украине Уолтц заявил о скором заключении сделки по ископаемым между США и Украиной

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В скором времени между Соединенными Штатами и Украиной будет заключено соглашение о полезных ископаемых, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп решительно настроен по этому вопросу.

Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента. <...> Президент полон решимости сделать это, — сказал он.

Днем ранее Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что украинская сторона все еще не подписала соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Он понадеялся, что это «недоразумение» скоро будет устранено. По его словам, официальный Киев задерживается минимум на три недели. Президент США ждет, что документ будет согласован «незамедлительно».

Украинский политолог Константин Бондаренко тем временем отметил, что соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Украины. По его словам, документ «противоречит конституции» страны. Однако Бондаренко предположил, что власти страны «не имеют выбора» в этом вопросе. Руководство государства будет вынуждено подписать документ, считает он.