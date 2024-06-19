В США раскрыли позицию по ударам вглубь России Салливан: США допускают удары своим оружием по территории России

Фото: Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон разрешает ВСУ применять американское оружие по российским военным на границе с Украиной, заявил в интервью PSB помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, это касается, в том числе и регионов, граничащих с Сумской областью.

Это распространяется на все места, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую, — уточнил он.

Ранее глава США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сообщил, что администрация Соединенных Штатов никогда не одобряла нанесение ударов своим вооружением вглубь российской территории и эта позиция осталась неизменной. Байден отметил, что американским оружием можно наносить удары в районе российско-украинской границы только в одном случае — для «возможности уничтожать и противодействовать тому, что идет через эту границу».

В связи с тем, что администрация американского лидера Джо Байдена одобрила использование собственного вооружения для ударов вглубь России, Североатлантический альянс приблизился к поворотному моменту в вопросе поддержки Киева, пишет National Interest. Ситуацию с высоким риском создает и возможность присутствия инструкторов блока на Украине. Военнослужащие из США, Франции или других стран будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны ВС РФ.