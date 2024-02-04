В США раскрыли, где может продолжиться конфликт с Россией после Украины Профессор Миршаймер: США продолжат конфликт с Россией в Белоруссии после Украины

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США не прекратят попытки подорвать Россию даже после победы Москвы на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran. По его мнению, Вашингтон предпримет соответствующие действия в других регионах — в их числе Молдавия и Белоруссия.

Американцы не прикинутся мертвыми [после победы России на Украине]. Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию, — заявил Миршаймер.

По его мнению, американская сторона может организовать очередную эскалацию конфликта с Россией в Арктике, на Черном море, а также в Молдавии. Кроме того, утверждает Миршаймер, не исключен вариант «цветной революции» в Белоруссии. Эксперт резюмировал, что не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что призыв руководства Великобритании о вводе войск НАТО на Украину носит провокационный характер.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что прокси-война против России продолжится после преодоления «горячей фазы» украинского конфликта. Он подчеркнул, что США и их союзники по НАТО руками Киева бросают вызов российскому народу и государству.