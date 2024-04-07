В США раскрыли единственный сценарий военного успеха Украины Военэксперт США Шмидт: Украина может достичь успеха, только если Россия ошибется

Украина может достичь успеха в конфликте, только если Россия совершит крупную ошибку, считает доцент кафедры национальной безопасности университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт. При этом, как отметил эксперт, Вооруженные силы республики недостаточно оснащены, чтобы воспользоваться ошибками российской армии, передает CNN.

Всего, что НАТО может предоставить Украине, достаточно для стабилизации ее положения, а не для его существенного изменения. Единственная переменная, которая может (изменить это) — это крупная ошибка России, и рассчитывать на то, что твой враг облажается, никогда не является хорошей стратегией, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина не надеется на победу, так как никакое оружие уже не способно помочь ВСУ на фронте. По его словам, Запад хочет, чтобы украинские военные лишь как можно дольше сдерживали ВС РФ и нанесли как можно больше потерь.

В марте член парламента Франции Алексис Джолли обратился к правительству страны с вопросом о перспективах мирного плана по урегулированию украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. В письме парламентарий уточнил, что экс-президент США в предвыборной кампании указывал, что сможет быстро разрешить конфликт.