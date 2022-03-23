В США раскрыли дату введения и характер новых санкций

США в четверг 24 марта объявят о введении очередного пакета санкций против России, которые затронут как частные лица, так и различные структуры, анонсировал советник главы Белого дома Джейк Салливан, сообщает агентство Reuters. Новые санкции, по словам Салливана, необходимы для того, что Москва не могла обойти введённые ранее ограничения. Он заявил, что о санкциях заявит президент США Джо Байден в Европе, куда он отправится с визитом к союзникам. Хозяин Белого дома, по его словам, также обсудит там ряд других вопросов, связанных с Украиной.

Мы, Соединённые Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам, <...> так и к структурам. Это будет обнародовано завтра, — заявил он.

США и ЕС в ходе визита Джо Байдена в Брюссель намерены обсудить в том числе долгосрочную корректировку расстановки сил НАТО на восточном фланге. В ходе визита в Брюссель Байден не будет добавиться немедленного отказа ЕС от российских энергоресурсов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.

С момента начала спецоперации Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.

15 марта ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций был запрещён экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Помимо этого, в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.