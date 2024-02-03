В США раскрыли число нерассмотренных миграционных дел Майоркас: число заявок на предоставление убежища в США достигло 3 млн

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 3 млн дел по статусу потенциальных мигрантов и беженцев находятся на рассмотрении у властей США, сообщил глава Министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас в разговоре с газетой The New York Times (NYT). По его словам, ситуация осложняется тем, что судебные разбирательства по предоставлению этого статуса тянутся долгие годы.

Проблема в том, что продолжительность судебного разбирательства составляет годы и годы, и так продолжается уже довольно долгое время. Задолженность по рассмотрению дел о предоставлении убежища или иммиграционных дел составляет, я думаю, уже три миллиона. Они накапливались в течение долгого времени. Она (задолженность. — NEWS.ru) сильно выросла при предыдущей администрации (Дональда Трампа. — NEWS.ru). Она сильно выросла и до этого, — сказал он.

Республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц ранее заявил, что десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США. Политик усомнился в том, что администрация президента Джо Байдена способна обеспечить безопасность американской границы.

Тем временем предприниматель Илон Маск отметил, что власти США в скором времени могут начать использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов. Так он отреагировал на новость о закрытии школы в Нью-Йорке с целью размещения там нелегалов.