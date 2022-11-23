В США раскрыли, чего Запад не простит Зеленскому TAC: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что реакция Запада на инцидент с падением ракеты в Польше и на заявления по этому поводу президента Украины Владимира Зеленского показала, что киевскому лидеру простят абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с Россией. Журналист также отметил, что Зеленский уже в первые часы после произошедшего «ухватился за возможность выпросить больше помощи» Запада, потребовав применение пятой статьи устава НАТО.

Опасность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую либо ядерную войну, никоим образом не сдержала Зеленского, — написал Девлин.

Он добавил, что после того, как выяснилось, что ставшая причиной гибели двух поляков ракета не принадлежит России, НАТО и непосредственно Варшава ничего не заявили о пересмотре помощи Украине. По мнению обозревателя, таким образом Киев получил «сигнал», что не лишится поддержки Запада, за исключением одного условия.

Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем, — предположил автор.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Украинский президент Владимир Зеленский изначально выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование.