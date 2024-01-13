В США раскрыли цели ракетных ударов России по Украине Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили склады ВСУ с ракетами ЗРК Patriot

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия уничтожила важные военные объекты Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, в том числе склады с ракетами ЗРК Patriot. По его словам, ВС РФ также ликвидировали заводы по производству беспилотников и униформы. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

С 29 декабря Россия нанесла три крупнейшие серии ударов беспилотниками по Украине. И они действительно поразили важные места. Были уничтожены заводы по производству БПЛА, фабрики по производству униформы. <...> Места ремонта оружия, склады, где хранились ракеты ЗРК Patriot, — сказал Джонсон.

Кроме этого, экс-сотрудник ЦРУ сообщил, что под российский удар попали базы ВСУ, где проходит обучение новобранцев. По его словам, это сильно помешает властям Украины восполнить ряды армии.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу Украины. Атака производилась с применением беспилотников и гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По информации военного ведомства, все цели были достигнуты.