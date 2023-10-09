В США раскрыли цели ХАМАС в Израиле NI: ХАМАС пытается сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Фото: White House/Global Look Press

Удары, наносимые ХАМАС, имеют цель не только нанести ущерб Израилю, но и предотвратить укрепление отношений между Тель-Авивом и другими арабскими мусульманскими государствами, написал американский обозреватель Карлос Роа в журнале National Interest. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, с которой в последнее время израильские власти находятся в тесном контакте.

Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией. Недавнее потепление отношений между странами, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока, — заявил Карлос Роа.

По мнению журналиста, начало боевых действий ставит Саудовскую Аравию в сложное положение. Ранее шаги Саудовской Аравии в направлении нормализации отношений с Израилем были обусловлены желанием противодействовать амбициям Ирана в регионе, а также стремлением получить доступ к израильским технологиям. Однако историческая поддержка Саудовской Аравией «палестинской проблемы» может ограничить способность Эр-Рияда продолжать этот курс, так как он опасается реакции собственного населения.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный обстрел ХАМАС южных и центральных регионов страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту палестинского радикального движения. Четыре пораженные цели были командными центрами.