В США раскрыли цель элиты Запада на Украине Телеведущий Fox Карлсон: корпорации США наживаются на украинском конфликте

Фото: Министерство обороны Украины

Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что власти и корпорации США заинтересованы в продолжении украинского конфликта из-за жажды наживы. По его словам, Белый дом мог бы подтолкнуть Киев к мирному соглашению, однако этого не делает.

В чем причина? <...> Да потому что на этом можно нажиться! — подчеркнул ведущий.

Он напомнил, что компания BlackRock не стесняясь называет украинский конфликт замечательной возможностью превратить страну в «оплот капитализма», а в банке Goldman Sachs считают восстановление Украины «хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций».

Только подумать! О чьих деньгах речь? О ваших на восстановление Украины, разумеется. Эти ребята обогатятся за ваш счет. Теперь ясно, как все работает? — спросил у зрителей Карлсон.

Ведущий указал на позицию президента Украины Владимира Зеленского, с «восторгом» объявившего, что «все могут преуспеть в бизнесе, работая с Украиной». Коррупция — вот как Украина функционирует, сыронизировал Карлсон. Он добавил, что последним заявлением Вашингтона стало объявление об отправке Киеву американских танков.

Разве не очевидно, что происходит? По мне, так все предельно ясно, — заключил ведущий.

Ранее Такер Карлсон уже высказывал подобную точку зрения. В ноябре он заявил, что президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине. По его словам, хозяин Белого дома стремится извлечь из него выгоду, но при этом вредит большинству американцев, средний класс в стране беднеет. Байден и его администрация игнорируют это, поскольку происходящее выгодно правящему классу, пояснил Карлсон.