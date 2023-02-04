В США раскритиковали сенатора, потребовавшего F-16 для Украины Ведущий Fox Карлсон раскритиковал сенатора Грэма за требование передать F-16 Украине

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Такер Карлсон

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал американского сенатора Линдси Грэма самым «агрессивно настроенным либеральным республиканцем» за его требование отправить Украине истребители F-16. По мнению журналиста, отправка Киеву истребителей — это самая короткая и верная дорога к обмену ядерными ударами.

Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России. Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор, — заявил Карлсон.

Как отметил ведущий, у Грэма нет детей, а значит и будущее планеты его не сильно волнует.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs призвал усилить военную поддержку Украине и антироссийские санкции. Подобную тактику он назвал «большим взрывом». Макфол считает, что Киев должен в кратчайшие сроки получить наступательное вооружение в большом количестве, в том числе танки, истребители и комплексы дальнобойной артиллерии.

Байден ранее заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине свои истребители F-16. Позже координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти считают текущие поставки вооружения на Украину достаточно объемными и способными серьезно влиять на ход сражений.