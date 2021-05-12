В США раскритиковали письмо генералов о психическом здоровье Байдена

https://static.news.ru/photo/0b81d88c-b3b8-11eb-84d1-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Письмо отставных американских генералов и адмиралов о психическом и физическом здоровье президента страны Джо Байдена является плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии. Такое мнение, критикуя послание, в разговоре с журналистами высказал профессор и бывший полковник армии Штатов Джеффри Маккосланд, пишет The Huffington Post.

Он подчеркнул, что для представителей армии очень опасно участвовать в откровенно антидемократических кампаниях. Подобные действия, заметил Маккосланд, направлены на пересмотр результатов честных выборов. Такие акции, по словам полковника, создают опасный прецедент.

Также письмо прокомментировали эксперты газеты Politico.

Послание встревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации, — пишет издание.

Комментарии американского военного ведомства относительно письма на данный момент отсутствуют.

В своём послании 124 генерала США в отставке заявили, что сомневаются в психическом и физическом здоровье президента. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Отставники призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего вооруженными силами Джо Байдена, потому что такой человек должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.

Ранее Байден в разговоре с журналистами заявил, что его покойный сын Бо должен был стать главой государства. Американский лидер подчеркнул, что пресса всегда застаёт его врасплох вопросами об умершем наследнике.