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В США раскритиковали Байдена за смягчение риторики в адрес России

Сенатор Блэкберн раскритиковала Байдена за смягчение риторики в адрес России
18:01, 10 декабря 2021
В США раскритиковали Байдена за смягчение риторики в адрес России Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Став президентом США, Джо Байден смягчил свою риторику в адрес России. Встречаясь с её лидером Владимиром Путиным, он «сдаётся». Об этом написала в Twitter член сената США от Республиканской партии Марша Блэкберн.

Джо Байден часто жёстко отзывался о России, когда не был у власти. Теперь, когда ему приходится самому встретиться с Путиным, он сдаётся, — отметила она.

В качестве подтверждения своих слов сенатор опубликовала скриншот одного из высказываний Байдена в середине 2018 года. В нём он в резкой форме критикует внешнюю политику Путина.

Ранее издание Financial Time сообщило, что Байден сделал значительную уступку Путину при обсуждении вопроса расширения НАТО. В публикации отмечалось, что слова американского лидера о поиске компромисса с Москвой могут напугать восточноевропейских членов Альянса и союзников США.

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