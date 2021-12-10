В США раскритиковали Байдена за смягчение риторики в адрес России
Сенатор Блэкберн раскритиковала Байдена за смягчение риторики в адрес России
Сергей Попов
Сергей Попов
18:01, 10 декабря 2021
Президент США Джо БайденФото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Став президентом США, Джо Байден смягчил свою риторику в адрес России. Встречаясь с её лидером Владимиром Путиным, он «сдаётся». Об этом написала в Twitter член сената США от Республиканской партии Марша Блэкберн.
Джо Байден часто жёстко отзывался о России, когда не был у власти. Теперь, когда ему приходится самому встретиться с Путиным, он сдаётся, — отметила она.
В качестве подтверждения своих слов сенатор опубликовала скриншот одного из высказываний Байдена в середине 2018 года. В нём он в резкой форме критикует внешнюю политику Путина.
Ранее издание Financial Time сообщило, что Байден сделал значительную уступку Путину при обсуждении вопроса расширения НАТО. В публикации отмечалось, что слова американского лидера о поиске компромисса с Москвой могут напугать восточноевропейских членов Альянса и союзников США.