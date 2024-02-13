В США расценили слова Трампа о НАТО как угрозу Генштаб США: слова Трампа о НАТО ставят под угрозу доверие союзов к США

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Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки ставят под угрозу доверие к Вашингтону, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун телеканалу NBC. По его словам, это касается каждого из союзов в которых состоят Штаты.

Доверие к США находится под угрозой в каждом из наших союзов и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания, — сказал Браун.

Ранее Трамп сообщил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. С таким утверждением республиканец выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине.

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС в Брюсселе призвал Трампа и других политиков быть серьезнее. Он подчеркнул, что организация не может зависеть от настроения президентов.

При этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это выступление Трампа «мастерским ходом». Его рассуждения по поводу выхода из НАТО еще больше подорвало авторитет Североатлантического альянса, и без того пошатнувшийся после интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, пояснил политик.