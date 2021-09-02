В США ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после старта

В США ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта. Об этом говорится в сообщении компании в Twiter.
Запуск ракеты
Во время первой фазы подъёма произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты, — говорится в сообщении компании.
По информации портала Spaceflight Now, взрыв ракеты
В компании сообщили, что информация о причинах происшествия будет представлена после сбора необходимых данных.
Ранее сообщалось, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на автономную плавучую платформу в Атлантическом океане. Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon стартовала из Флориды к МКС с 2,2 тонны груза. Это четвёртый полёт для первой ступени Falcon 9. Ранее она доставила на орбиту две пилотируемые миссии Crew Dragon и коммерческий спутник.