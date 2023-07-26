В США работают над планом вывоза зерна с Украины наземным транспортом Кирби: США и ЕС работают над планом вывоза зерна с Украины наземным транспортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская администрация совместно с союзниками из ЕС и киевскими властями работает над планом по вывозу украинского зерна, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, новые маршруты будут пролегать по суше, так как черноморский гуманитарный коридор закрыт после заморозки зерновой сделки.

Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом, — сказал Кирби.

В то же время чиновник предупредил, что такой механизм вывоза украинской сельскохозяйственной продукции будет гораздо менее эффективным в сравнении с экспортом по морю.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прислал письмо главе государства Владимиру Путину, где излагался план действий без какой-либо конкретики. В документе утверждалось, что условия Москвы будут выполнены в неопределенном будущем.