В США пытаются ослабить запрет на удары ВСУ по территории РФ NYT: в США хотят ослабить запрет на удары ВСУ по территории РФ западным оружием

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

В администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары Вооруженных сил Украины по территории России американским оружием, пишет газета The New York Times. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена в Киев.

Отмечается, что с момента первых поставок Украине американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось согласиться никогда не наносить удары этим оружием по российской территории.

Но консенсус вокруг этой политики ослабевает. Под руководством Госдепа сейчас внутри администрации идут активные дебаты по поводу ослабления запрета, позволяющего украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским стартовым площадкам прямо по ту сторону границы на территории РФ, — сказано в материале.

Выдвинутое Блинкеном после недавнего «отрезвляющего визита» в Киев предложение еще находится на стадии формирования, и пока неизвестно, кто из ближайшего окружения Байдена поддерживает его. По словам официальных лиц, эта идея еще не была официально представлена президенту США, который традиционно проявляет наибольшую осторожность.

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.