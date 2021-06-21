В США пять человек обвинили в контрабанде оптических прицелов в РФ

В США пять человек обвиняются по делу о незаконных поставках в РФ оптических прицелов. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

По информации ведомства, все пятеро обвиняются в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях. Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Известно, что по данному делу в штате Иллинойс были арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача. Их гражданство не уточняется. Как утверждают в Минюсте, эти граждане на протяжении почти четырёх лет приобретали на внутреннем американском рынке тепловизионные оптические прицелы, запрещённые к экспорту без специальных лицензий. Стоимость одного прицела составляет от $5 до $10 тысяч. Прицелы перепродавали в РФ, используя фальшивые имена и адреса. Также обвиняемые при покупке давали письменные гарантии, что приборы не будут экспортироваться в третьи страны.

Также по делу проходят гражданин РФ Борис Полосин и два гражданина Израиля — Владимир Гохман и Игорь Панчерников.

Ранее стало известно, что представители немецкой Генеральной прокуратуры задержали гражданина России, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ.