Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. Российский лидер является центром принятия решений, отметил он в беседе с CBS News.
Он (Путин. — NEWS.ru) — центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем «законная военная цель». Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай, — подчеркнул Болтон.
Бывший советник высказался в контексте беседы о перспективах использования ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и возможном ответе Вашингтона. Болтон заявил, что высказывает мысль, которую должны услышать и руководители России, и ее жители.
Если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку, — сказал экс-советник.
Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео назвал рассуждения президента США Джо Байдена о риске начала ядерной войны безрассудными. Он заявил, что высказывания Байдена представляют «ужасный риск для граждан США».