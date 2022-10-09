В США Путина назвали «законной целью» после применения ядерного оружия Экс-советник Белого дома Болтон: Путин станет «законной целью», применив ядерное оружие

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. Российский лидер является центром принятия решений, отметил он в беседе с CBS News.

Он (Путин. — NEWS.ru) — центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем «законная военная цель». Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай, — подчеркнул Болтон.

Бывший советник высказался в контексте беседы о перспективах использования ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и возможном ответе Вашингтона. Болтон заявил, что высказывает мысль, которую должны услышать и руководители России, и ее жители.

Если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку, — сказал экс-советник.

Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео назвал рассуждения президента США Джо Байдена о риске начала ядерной войны безрассудными. Он заявил, что высказывания Байдена представляют «ужасный риск для граждан США».