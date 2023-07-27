В США опровергли информацию о тайном канале связи для переговоров с РФ Белый дом: США не давали распоряжений об открытии тайного канала для переговоров с РФ

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Администрация США не обращалась ни к кому из действующих или бывших должностных лиц с запросом об открытии тайного канала для переговоров с Россией, сообщила в своем Twitter представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Она подчеркнула, что Вашингтон не намерен делать этого в ближайшее время. Так представитель Белого дома отреагировала на публикацию газеты Moscow Times.

Ранее издание сообщило со ссылкой на неназванного экс-чиновника США, что Белый дом и Кремль ведут тайные переговоры на тему безопасности и предотвращения возможных конфликтов.

США не обращались к действующим или бывшим должностным лицам с запросом о создании тайного канала и не добиваются открытия такого канала. Мы также не передаем какие-либо сообщения через третьи стороны, — подчеркнула Уотсон.

До этого телеканал NBC сообщил со ссылкой на анонимные источники, что бывшие чиновники США в апреле провели секретные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила. что информация американских СМИ о тайных переговорах по Украине Лаврова с бывшими чиновниками США является намеренным вбросом. По ее мнению, подобная информация будет распространяться и дальше с целью раскачать Россию изнутри.