В США провокаторы не смогли помешать шествию в память о ветеранах ТАСС: провокаторы хотели сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

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Группа антироссийски настроенных активистов с украинскими флагами попыталась сорвать акцию в Нью-Йорке, посвященную памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, пишет ТАСС. По информации СМИ, провокаторы пытались заблокировать колонну участников шествия на Бруклинском мосту.

Акция была организована «Русской молодежью Америки» и должна была завершиться возложением цветов у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. Избежать прямого столкновения помогла полиция, которая сопровождала людей и не допустила нарушения общественного порядка, говорится в статье.

Глава общества Игорь Кочан уточнил в беседе с РИА Новости, что попытки сорвать шествие предпринимались еще до его начала. Так, проукраинские активисты писали в мэрию Нью-Йорка, пытаясь приписать акции политический контекст, подчеркнул он.

Ранее в центре Буэнос-Айреса прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники шествия несли флаги и фотографии родных, принимавших участие в противостоянии с нацистами. К «Бессмертному полку» присоединились не только россияне, но и аргентинцы. Они прошли вокруг центральной площади, напевая песни военных лет, например знаменитую «Катюшу».