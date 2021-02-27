В США проверят деятельность вышедшей из «Северного потока — 2» компании

https://static.news.ru/photo/ba0f5972-78ff-11eb-9684-96000091f725_660.jpg Фото: bakerhughes.com

В отношении американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes инициирована проверка. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Комиссия заинтересовалась деятельностью Baker Hughes ещё в декабре в связи с сотрудничеством с проектами, попавшими под американские санкции, пишет Reuters.

Представители компании отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В самой организации также инициировали внутреннюю проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны.

Baker Hughes отказалась от сотрудничества с «Северным потоком — 2» в конце февраля. Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении властей США продолжать следить за организациями, причастными к проекту.

Ранее стало известно, что угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчёт американского Госдепартамента. Отмечается, что на данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна». Другие фирмы, участвующие в проекте, пока не подвергались давлению со стороны США. Тем не менее такая угроза оказалась для ряда организаций пугающей.

Согласно отчёту, большинство компаний, которые прекратили или собираются прекратить участие в «Северном потоке — 2», являются страховыми. В основном они базируются в Великобритании. Также речь идёт о компаниях из Цюриха и Парижа, писал NEWS.ru.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.