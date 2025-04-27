В США провели самую необычную гонку В США провели первую гонку сперматозоидов

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В Лос-Анджелесе состоялась необычная гонка — впервые в мире специалисты организовали соревнование по скоростному передвижению сперматозоидов, следует из сайта мероприятия Sperm Racing. Для состязания была создана специальная 20-сантиметровая трасса, а движение половых клеток стимулировали с помощью слабого электрического тока.

За ходом гонки следили камеры высокого разрешения, которые фиксировали продвижение каждого «участника» к финишу. Победу одержал 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер. Приз за первое место составил 10 тысяч долларов. Организаторы отмечают, что мероприятие вызвало большой интерес и, возможно, станет ежегодным.

Ранее в Великобритании мужчина по имени Мэтт Тревельян решил привлечь внимание к проблеме исчезновения птиц, для чего совершил прогулку в гигантском костюме кроншнепа. Отмечается, что он прошел в таком виде около 85 км. 46-летний орнитолог-любитель создал костюм самостоятельно, используя бамбук, муслин и полистирол. На работу у него ушло три дня. Готовый костюм достигал 2,7 метра в высоту, а длина его клюва составила 3,6 метра.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону семья покойного заводчика птиц передала его коллекцию пернатых орнитологическому парку. Покойный увлекался разведением птиц и за шесть лет собрал около 300 особей, включая редкие виды.