В США провели испытания на ядерном полигоне NNSA: субкритические испытания ядерного устройства прошли на полигоне в Неваде

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Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритическое испытание на полигоне в Неваде, следует из сообщения на сайте ведомства. По имеющейся информации, это первый из серии экспериментов Nimble, он состоялся 14 мая.

Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция, — уточнили представители NNSA.

Это позволило проанализировать важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках, добавили в ведомстве. Данный вид экспериментов позволяет собрать информацию без проведения взрывных испытаний.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил, что мир приблизился к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса 1962 года. По его словам, в этом якобы замешана Россия. Ближайшие годы могут оказаться для Королевства «одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживала» страна, констатировал политик.