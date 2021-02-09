В США проведут крупнейший аукцион шпионского оборудования

https://static.news.ru/photo/06f7f282-6ad5-11eb-b671-96000091f725_660.jpg Фото: juliensauctions.com

В американском Беверли-Хиллз 13 февраля пройдёт аукцион, на котором представят самую большую в мире коллекцию специального шпионского оборудования, которым пользовались агенты КГБ во времена холодной войны.

Мероприятие организовано домом Julien`s Auctions и нью-йоркским Музеем шпионажа КГБ. На торги выставят свыше 400 лотов, среди которых — секретные камеры, машины азбуки Морзе, скрытые записывающие устройства, пистолет в виде тюбика губной помады, копия зонтика-шприца, предположительно, использовавшегося для убийства болгарского диссидента Георгия Маркова, устройства прослушки, документы, передаёт «Коммерсант».

На аукционе представят также лоты, связанные с Кубой и кубинским ракетным кризисом начала 1960-х годов. Так, можно будет купить школьный табель Че Гевары, написанное в 1958 году письмо Фиделя Кастро, в котором оговариваются намерения проникновения в Гавану, документы о регистрации торговой марки Coca-Cola Company в 1915 и 1917 годах в Гаване.

Ранее картина итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была продана на аукционе в США за $92,2 млн. Полотно приобрёл русскоязычный покупатель, имя которого не называется. В торговом доме Sotheby's отметили, что картина стала самым дорогим полотном художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшимся им на продажу. Эксперты оценивали её по меньшей мере в $80 млн, писал NEWS.ru.