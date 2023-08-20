В США пропала без вести автор хита Кэти Перри вместе с котом Моррисом В США пропала без вести певица Камила Лейерт-Сегура, автор хита Кэти Перри

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кэтти Перри

Певица Камила Лейерт-Сегура, переехавшая в Калифорнию из Швеции, пропала без вести, сообщает Sky News. 48-летняя исполнительница известна сотрудничеством с Кэти Перри, для которой написала ставшую хитом песню Walking On Air. В последний раз женщину видели 29 июня в районе Беверли-Хиллз.

Полиция занялась поисками певицы спустя месяц после ее исчезновения. Друзья Лейерт-Сегуры опасаются, что женщину могли похитить.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали принадлежащий исполнительнице серебристый Ford Fusion 2010 года выпуска в ночь после того, как ее видели в последний раз. До этого, как предполагается, ее выселили из квартиры. Вместе с певицей также пропал ее 19-летний кот Моррис.

Ранее стало известно, что во Владивостоке была найдена жительница Вены, которая пропала осенью 2022 года. Австрийские правоохранительные органы объявили женщину в розыск по линии Интерпола после того, как она покинула свое место жительства, оставив все вещи.

По данным полиции Приморского края, в ходе разбирательства было установлено, что Владивосток является родным городом 27-летней гражданки Австрии. Она решила вернуться в город, поскольку там проживает ее отец.