В США пролетавший над городом Санта-Клаус запутался в линиях электропередач

https://static.news.ru/photo/04188332-439e-11eb-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/CHPNorthsac

В американском округе Сакраменто штата Калифорния мужчина в костюме Санта-Клауса пролетел над городом Рио Линда на мотопараплане и застрял в линиях электропередачи.

Инцидент произошёл 20 декабря. Мужчина хотел создать праздничную атмосферу и порадовать горожан. Переодевшись в костюм Санта-Клауса, он полетал над округом на мотопараплане. В какой-то момент американец запутался в линиях электропередачи.

Не переживайте! Он не пострадал, а пожарная бригада помогла ему спуститься вниз, — говорится в сообщении полиции Сакраменто, опубликованном в Facebook.

Многие интернет-пользователи поделились этой публикацией. Некоторые из них заявили, что сначала приняли застрявший мотопараплан за декорации и не подозревали, что там находится живой человек.

Этот пилот — славный парень, который заботится о нашем городе Рио Линда. Он раздавал детям конфеты, когда всё случилось. Нам так нравилось наблюдать, как он летает над нашим районом, — рассказала одна из горожанок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранители, переодетые в Санта-Клауса и эльфа, предотвратили попытку угона автомобиля с парковки ТЦ в американском городе Риверсайд, расположенном в штате Калифорния.