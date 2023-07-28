В США прокомментировали обстрел Таганрога Кирби: США не поощряют ударов по территории России и не содействуют им

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Соединенные Штаты Америки не поощряют нанесение ударов по территории России и не содействуют им, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обстрел ВСУ Таганрога. Дипломат переадресовал Киеву вопрос, является ли обстрел Таганрога частью контрнаступления украинской армии.

Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] ударов внутри России, — сказал Кирби в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой ЗРК С-200, переделанной в ударный вариант. Российские силы ПВО обнаружили и перехватили украинский снаряд, обломки которого упали на территории города. В ведомстве назвали обстрел террористическим актом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек.

Мэр Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что все госпитализированные после теракта жители не нуждаются в специализированной медицинской помощи. По его словам, в основном у них состояние средней степени тяжести.

В Минобороны ранее заявили, что спустя около часа после теракта в Таганроге ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной ракетой ЗРК С-200. Она была перехвачена в районе Азова Ростовской области.