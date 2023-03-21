В США прокомментировали итоги переговоров России и Китая Белый дом: переговоры РФ и КНР не дают ожиданий скорого завершения конфликта на Украине

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Белый дом

Результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не дают США больших ожиданий на скорое разрешение кризиса на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся, — сказал Кирби в ходе брифинга.

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. 21 марта прошли официальные переговоры в Кремле. По словам Путина, они «были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере».

Путин также заявил, что некоторые положения мирного плана Китая по Украине может быть взят за основу урегулирования конфликта. По словам российского лидера, это может произойти, когда инициативу примут страны Запада и сама Украина.