В США произошло землетрясение В Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощущались в соседнем Нью-Йорке, сообщает The New York Times со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр толчков находился в 5,5 км к северо-западу от района Лебанон, очаг залегал на глубине 1 км. Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 5,1 (EMSC).

Землетрясение прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Спустя непродолжительное время заседание продолжилось.

Генконсульство России в Нью-Йорке провело эвакуацию посетителей диппредставительства из-за ощущавшегося в мегаполисе землетрясения, заявил ТАСС генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Он добавил, что граждане пока не оставляли обращений в связи с природным явлением.

В начале января в штате Калифорния произошло землетрясение с магнитудой 4,1, которое ощутили и в Лос-Анджелесе. Эпицентр толчков находился всего в 72 километрах от центра города. Ощутимые колебания земли были зафиксированы 5 января в 10:55 по местному времени (21:55 мск).

3 апреля мощные подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксировали в акватории Хуалянь к юго-западу от Окинавы. Эпицентр стихии располагался вблизи восточного побережья Тайваня. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, была объявлена угроза цунами. Специалисты предупредили, что волны могут достигать высоты трех метров.