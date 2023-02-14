В США произошла стрельба в университете

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В одном из университетов американского штата Мичиган произошла стрельба, сообщили в соцсетях местной полиции. Есть пострадавшие.

Поступило сообщение о стрельбе... Полиция реагирует. Поступила информация о нескольких раненых, — заявили в полиции.

По данным правоохранителей, на данный момент речь идет об одном подозреваемом.

Ранее мужчина пришел в ростовский ТЦ с сумкой и ружьем. Его заметил по камерам наблюдения и хотел обезвредить охранник. Подозреваемый вырвался и скрылся на черном внедорожнике. Брошенный автомобиль полицейские обнаружила напротив другого городского ТЦ. Вооруженный человек пока не задержан. Известно, что мужчина, устроивший нападение, наблюдается в местном психоневрологическом диспансере.

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18 января в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь.