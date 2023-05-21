В США призвали Зеленского забыть о Крыме и Донбассе 19FortyFive: Украине придется отказаться от Крыма и Донбасса

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден смириться с потерей Крыма и Донбасса, чтобы заключить мирный договор с Россией, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Брэндон Вайхерт. По его мнению, Украина не может успешно контратаковать, поскольку у нее для этого не хватает ресурсов.

Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России, — подчеркнул Вайхерт.

Он добавил, что жители Крыма и Донбасса всегда хотели быть частью России.

Владимир Зеленский еще в феврале говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут добиваться возвращения Крыма военным путем. Для этого Киев, по его словам, предпринимает определенные шаги. Издание 19FortyFive в начале мая рассказало, что Киеву для захвата полуострова не хватит поставленной Западом военной техники.

Ранее сообщалось, что Украина собрала «все, что дали», а российская армия смогла ударить по этому вооружению. Об этом заявил NEWS.ru военный аналитик Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ атакуют склады боеприпасов, американские ракетные комплексы и танки. Вследствие этого эксперт полагает, что контрнаступление ВСУ «уже накрывается медным тазом».