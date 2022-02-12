В США призвали ввести санкции против Белоруссии за помощь «агрессии России»

Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд внес законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Белоруссии и любых других стран за содействие «российской агрессии» против Украины. По его мнению, это заставит их воздержаться от предоставления своих территорий для вторжения на Украину, сообщается на сайте сенатора.

Белоруссия позволяет входить тысячам российских военных к границе с Украиной. США должны ясно обозначить, что жесткие экономические и дипломатические санкции будут введены против любой страны, которая поддерживает попытки России вторгнуться на Украину, — заявил Лэнкфорд.

По его словам, легче остановить войну, которая не начиналась, чем ту, что уже идёт. Именно такую позицию должен занять Вашингтон, чтобы противостоять Москве и Минску, угрожающим независимости Украины, отметил сенатор.

Он добавил, что при определении санкций не следует делать различий между Россией и любой другой страной, помогающей ей в «акте агрессии». Они должны вводиться в случае оказания этими странами поддержки РФ в виде разрешения размещать на своих территориях российские войска, передаче летального оружия.

Ранее сообщалось, что рассмотрение в США законопроекта о санкциях в отношении России зашло в тупик. У сенаторов возникли разногласия по поводу вторичных санкций в отношении банков и «Северного потока — 2». Глава комитета сената о иностранным делам Роберт Менендес заявил, что в связи с этим рассматриваются иные виды ограничений.