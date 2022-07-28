В США призвали включить Россию в список стран, спонсирующих терроризм Сенат США принял резолюцию с призывом объявить РФ страной, которая спонсирует терроризм

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Сенат США

Сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент Соединенных Штатов включить Россию в список государств — спонсоров терроризма, соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса. Причиной для включения России в данный список со стороны американских властей стали военные действия России в Чечне, в Грузии, в Сирии и на Украине.

Принято/согласовано в сенате: резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования, — сообщили на сайте Конгресса США.

В документе американские власти обвинили правительство РФ в осуществлении кампании террора и применении военных сил против гражданского населения в ходе второй чеченской военной кампании, нанесении ракетных ударов в Сирии, а также поддержке «сепаратистов» в Донбассе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал США «матерью» терроризма и агрессии. Политик указал, что в ближайшее время Запад попытается еще больше ужесточить информационную кампанию против России и окончательно закрепить за ней статус «страны-агрессора», однако «настоящим агрессором современного мира» следует признать именно Вашингтон.