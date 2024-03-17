В США призвали Украину пересмотреть правила призыва Экс-глава ЦРУ Петреус: Киеву необходимо расширить мобилизацию

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киеву необходимо расширить мобилизацию в вооруженные силы и изменить существующие правила ротации военнослужащих, заявил бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa. По его словам, ВСУ не хватает людей, а первую линию украинской обороны держат военные, чей возраст превышает 40 лет.

Киевский парламент и правительство (президента Украины Владимира ) Зеленского должны пересмотреть порядок мобилизации, — заявил Петреус.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа, опубликованного на сайте президента, следует, что она запланирована на апрель и май 2024 года.

Украинский лидер продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. Также Зеленский продлил всеобщую мобилизацию, исключив тем самым проведение весенних выборов, связанных с окончанием срока полномочий президента.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить выплаты военнослужащим для повышения их мотивации. Он напомнил, что сегодня солдатам выплачивают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).