В США призвали Трампа посеять хаос в ООН Болтон: Трампу следует посеять хаос в ООН вместо НАТО для безопасности Запада

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Ослабление НАТО станет угрозой для безопасности США, считает бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В колонке для The Wall Street Journal он призвал «посеять хаос» в ООН вместо Альянса.

Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы «снести десять верхних этажей» здания секретариата ООН, это ничего бы не изменило, — написал Болтон.

Он напомнил об идее сторонников Трампа о нераспространении гарантий коллективной обороны на страны — члены НАТО, которые не тратят 2% ВВП на вооруженные силы. По мнению Болтона, данное предложение опасно для организации.

В качестве примера он привел Исландию, которая не имеет регулярной армии и не вкладывается в оборону. Экс-советник Трампа задался вопросом, готов ли Запад уступить эту страну России или Китаю.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что заявлениями о вводе войск НАТО на Украину президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией. По его словам, французский лидер ведет «глупую игру», в результате которой Вашингтон будет вынужден оказать помощь своим союзникам по Североатлантическому альянсу.