В США призвали СМИ прекратить ложь о Путине Зндрюс: распространение фейков о Путине вредит США

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Президент РФ Владимир Путин

Фейки о президенте России Владимире Путине, которые создают ему отрицательный образ, приносят вред общественности США, пишет старший редактор The American Conservative Хелен Эндрюс. По ее мнению, ложная информация формирует у американцев ошибочное представление о российском президенте. Она подчеркнула, что фейки о Путине продолжают циркулировать в западных медиа бездоказательно.

Распространение ложных историй о Путине вредит Америке, создавая у общественности ошибочное представление о важном геополитическом игроке, — считает Эндрюс.

Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс ранее назвал США наибольшим злом в мире. Он подчеркнул, что «полностью подконтрольные» американские СМИ накачивают людей различными нарративами, например, о том, что Россия и Китай «плохие», а США — «хорошие». Музыкант также назвал фейками и пропагандой информацию в западных СМИ о якобы преступлениях российских военных на Украине.

Музыкант отмечал, что глава Белого дома Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Уотерс задался вопросом, почему американский президент не призывает украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ.