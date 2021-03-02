В США призвали Россию «уничтожить программу химоружия»

https://static.news.ru/photo/e1055844-7b96-11eb-945f-96000091f725_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Вашингтон призывает Москву задекларировать и уничтожить свою программу химического оружия. С таким заявлением в ходе брифинга выступил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым, это противоречит международному праву . <...> США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружии и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации, — цитирует РИА Новости представителя американского ведомства.

Прайс добавил, что приветствует антироссийские санкции США и Евросоюза, принятые из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, осуждённым по делу «Ив Роше».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить беспочвенные инсинуации в адрес России и в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химического оружия. Посол напомнил, что Москва неоднократно призывала партнёров к профессиональному диалогу и обмену информацией, однако все призывы остались без ответа. При этом Россия полностью ликвидировала все запасы боевых отравляющих веществ, чего не скажешь о США.

Как сообщал NEWS.ru, спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан назвали Россию ответственной за попытку убийства Навального. По словам Калламар, газ «Новичок» был разработан в СССР и его производят только в России. Кроме того, по её данным, российская сторона периодически применяет это отравляющее вещество.