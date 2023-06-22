В США призвали приравнять возможное применение Россией ТЯО к атаке на НАТО Сенат США призывает приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к атаке на НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искандер-М

Резолюция с призывом приравнять якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО подготовлена в Сенате Конгресса США, сообщил на пресс-конференции один из авторов документа — сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), передает ТАСС. Отмечается, что документ не имеет обязательной силы.

Мы сегодня вносим резолюцию, сенатскую резолюцию, которая гласит, что, если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО, — заявил законодатель.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) из России будет рассредоточено по всей стране, а не будет храниться в одном месте.

При этом политик заявил, что он практически требовал от президента Владимира Путина вернуть ему тактическое ядерное оружие. До этого на встрече с журналистами в Минской области Лукашенко заверил, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.