В США призвали попрощаться с «магической верой» в поражение России WSJ: странам Запада следует расстаться с «магической верой» в поражение России

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Западные державы должны отказаться от «магической веры» в поражение России на Украине, так как к этому нет никаких предпосылок, заявили бывший сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывшего президента Билла Клинтона Эндрю Вайс в беседе с The Wall Street Journal. По мнению экспертов, санкции продемонстрировали свою неэффективность, а поставки новых видов вооружений не помогли ВСУ добиться успеха.

[Западные страны] слишком часто предавались магической вере в санкции, успешное контрнаступление Украины, поставки новых видов вооружений, которые должны были заставить Кремль сесть за стол переговоров, — считают аналитики WSJ.

Авторы публикации подчеркивают, что на линии боевого соприкосновения не наблюдается каких-либо признаков ухудшения положения российской армии. Кроме того, утверждается, что экономика России выдержала санкционное давление со стороны стран Запада. По мнению экспертов, Вашингтон и его союзники должны перейти к новой стратегии, предполагающей «терпеливое и твердое сдерживание» России.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Вооруженные силы Украины были разгромлены российской армией. По его мнению, украинским войскам не удалось добиться успеха, несмотря на поставки оружия из стран Запада.