В США призвали перестать отрицать нацизм на Украине Кандидат в губернаторы Кентукки Янг призвал признать существование нацизма на Украине

Фото: Keiko Hiromi/AFLO

США

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил о том, что те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter.

Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое, — написал Янг.

Это не первое громкое заявление Янга за последнее время. Несколькими днями ранее он предположил, что западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения Соединенных Штатов и НАТО от российской армии на Украине. По его мнению, санкции Вашингтона приведут к таким неприятным последствиям для США, что вся американская экономика также рухнет.

Кроме того, Янг призвал опубликовать финансовую отчетность представителей обеих партий США, принимающих решения по денежным потокам на Украину. В конце декабря политик потребовал судить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по статье о военных преступлениях.